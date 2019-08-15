شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟..تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر
مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة و مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه، قال تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} , فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
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