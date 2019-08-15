فيديو.. كاميرا الخليج 365 ترصد سعي الحجاج بين الصفا والمروة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” سعي الحجاج بين الصفا والمروة، عقب الانتهاء من رمي الجمرات بمشعر منى وطواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة. ويسعى الحجاج بين الصفا والمروة تأسياً بأمنا هاجر عليها السلام زوجة إبراهيم الخليل، أثناء بحثها عن الماء بين الصفا والمروة ذهاباً وإياباً. Advertisements ويسعى الحجاج هذا العام بين الصفا والمروة ، مؤدين مناسكهم وسط مساحة مضاعفة، وأدوار متعددة الطوابق ، وممرات مراعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في توسعة لم يشهد لها التاريخ مثيلا تكفل أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

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