شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: البت فى مسابقة تعيين المتقدمين لمسابقة الدعاة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ جابر طايع المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن بدء وزارة الأوقاف فحص طلبات المتقدمين لمسابقة الدعاة بملحق الإعلان التكميلى رقم (6) لخريجى كلية اللغات والترجمة دفعة 2019 م قسم الدراسات الإسلامية فى اللغات التالية "الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإسبانية" خلال أيام.

وقال طايع، لـ الخليج 365، ان الاختبارات قائمة على الكفاءة العلمية حيث يشترط فى المتقدم ألا يكون قد سبق له التقدم للمسابقة ورسب فى الاختبار، سواء الإعلان الأصلى أم الإعلانات المكملة له، كما اشترطت الوزارة فى المتقدم قبول العمل فى أى منطقة فى جمهورية مصر العربية دون أى استثناءات وألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عامًا عند تاريخ نشر الإعلان.

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وطالبت وزارة الأوقاف الراغبين فى العمل التقدم فى موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان، مؤكدة أن من يتم قبوله بالمسابقة سيتم تعيينه وفق المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية دون ارتباط بالتوزيع الجغرافى، ولا ينظر فى نقله قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، كما أن الوزارة لن تقبل استقالة من يتم تعيينه قبل مضى 5 سنوات على الأقل من تاريخ تسلم العمل.