شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي ينهي تخصيص مخزن لـ«الخارجية» لإقامة محطة مترو ماسبيرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، القرار رقم 1843 لسنة 2019، بتعديل القرار الجمهوري رقم 438 لسنة 2012 بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، مع إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المخصصة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها للنفع العام بدون مقابل لصالح الهيئة.

Advertisements

وأوضح القرار العقارات المطلوب تعديل تخصيصها لتنفيذ المشروع، ومنها مخزن خاص بوزارة الخارجية بشارع السلطان أبوالعلا، وذلك لإقامة محطة مترو ماسبيرو.

جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس.