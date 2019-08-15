شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» توزع 6 أطنان لحوم في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وزعت مؤسسة «مصر الخير» 6 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا والمنقولين من رفح والشيخ زويد في شمال سيناء.
قال أحمد الشريف، مدير مكتب المؤسسة في شمال سيناء، إنه تم توزيع 6 أطنان و135 كيلوجراما من لحوم الأضاحي على 4 آلاف و90 أسرة.
أكد «الشريف» أن التوزيع تم بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومجالس المدن وجمعيات أهلية.
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