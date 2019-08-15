شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» توزع 6 أطنان لحوم في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت مؤسسة «مصر الخير» 6 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا والمنقولين من رفح والشيخ زويد في شمال سيناء.

قال أحمد الشريف، مدير مكتب المؤسسة في شمال سيناء، إنه تم توزيع 6 أطنان و135 كيلوجراما من لحوم الأضاحي على 4 آلاف و90 أسرة.

أكد «الشريف» أن التوزيع تم بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومجالس المدن وجمعيات أهلية.