شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارًا مهمًا لرئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، القرار رقم 1693 لسنة 2019، باعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المتبقي من فناء مدرسة عزيز أباظة الإعدادية للبنات، الكائنة بشارع عرض سليمان بناحية منيا القمح مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، من أعمال المنفعة العامة.

جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس.