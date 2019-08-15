شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تتعاون مع «الداخلية» و«نيابات المرور» لميكنة الخدمات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن موقف ميكنة خدمات نيابات المرور، والتي تضمنت الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتقديم طلبات التظلم ومتابعتها، والسداد بوسائل متعددة، وشهادة براءة الذمة، فضلا عن التوصيل لأى مكان من خلال البريد المصري مع متابعة موقف التوصيل.

أشارت إلى خدمة إلغاء أكشاك التأمين في نطاق الوحدات المرورية وتفعيل الملصق الإلكتروني للمركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشرطة المتخصصة، موضحة إمكانية الحصول على شهادة التأمين من خلال شباك الترخيص حيث تهدف الخدمة إلى تقليل عدد المنافذ والأكشاك التي تقدم الخدمة للمواطنين اعتمادا على الموظفين بما يسهم في منع التكدس والزحام.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن وزارة التخطيط حول حزمة الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة الحكومة المصرية والمتعلقة بتراخيص تسيير وقيادة المركبات وتأتي بالتنسيق مع النيابة العامة.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة اتاحت التعامل مع خدمات نيابات المرور الإلكترونية المتوفرة على بوابة الحكومة المصرية من خلال أنظمة أجهزة المحمول المختلفة بما يسهم في زيادة عدد القنوات والنوافذ التي تقدم الخدمات الإلكترونية تيسيرًا على المواطنين.

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وأوضح أن إتاحة الخدمات التي تقدمها نيابات المرور من خلال خطة ميكنة ونشر على مستوى النيابات، يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الخدمة إلى نحو 10 دقائق، ليعود على المواطن بالنفع والراحة.

ولفت إلى قيام الوزارة بتنفيذ منظومة خدمات نيابات المرور المعلوماتية بنيابات المرور البالغ عددها 238 نيابة كلية وجزئية، كما انتهت في إطار التعاون بينها وبين النيابة العامة من تنفيذ خدمات الاستعلام عن المخالفات والسداد عبر احدى شركات الدفع المسبق، المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، إضافة إلى خدمة تسليم براءة الذمة، سواء إلى وحدات المرور التابعة لها مركبة المواطن، أو تسليمها للعنوان الذي يطلب المواطن تسلم الشهادة عليه، بما يضمن تعدد وسائل الحصول على الخدمة.

وبين أن التعاون بين الوزارة والنيابة العامة شهد التنسيق مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات نيابات المرور عبر مكاتب البريد المنتشرة بمحافظات مصر، فتم تطوير المنظومة المعلوماتية المتكاملة الخاصة بمكاتب البريد، حتى يسهل تقديم خدمات نيابات المرور من خلالها.

وأوضح التقرير أنه تم الربط بين الشركات مقدمة خدمة التأمين والمرور، بهدف تقليل عدد الأكشاك والمنافذ وتقليل عدد الإجراءات للحصول على الخدمة تسهيلًا على المواطنين، لافتا إلى أن التعاون بين الوزارة التخطيط ووزارة الداخلية أثمر عن تفعيل الملصق الإلكتروني للمركبات والذي يتيح مراقبة تامة على المركبات على مستوى الجمهورية والحد الذكي والردع لمرتكبي حوادث سرقة السيارات كما يساعد في تسهيل ضبط السيارات المسروقة أو التي قد يحدث تلاعب في بياناتها أو لوحاتها حيث يتم وضع الملصق على السيارات بالوحدات المرورية عند الفحص.

ونوه بأن الخدمات الإلكترونية الأكثر انتشارا حالياً هي خدمات المرور ونيابات المرور، حيث تم ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل على مستوى الجمهورية كمكاتب خلفية مع تبسيط دورات العمل، حيث يمكن للمواطن تجديد تجديد رخصته إلكترونياً بالكامل من خلال بوابة الحكومة المصرية أو التطبيقات على المحمول والحصول على رخصته في المنزل من خلال البريد.