شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على قرض بـ350 مليون يورو لتطوير وتجديد الخط الأول للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق حكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر قيمته 350 مليون يورو.

جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس.