شكرا لقرائتكم خبر عن لافتات تحذيرية لمنع سير الـ«توك توك» في «6 أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وضع لافتات إرشادية لأهم معالم المدينة، فضلًا عن سلسلة لافتات تحذيرية لمنع سير مركبة «التوك توك» في شوارع المدينة.

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