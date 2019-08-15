شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تعلن تلقى 3102 شكوى من المصريين بالخارج منذ يناير حتى يوليو 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2019، بلغ 3102 شكوى من المصريين بالداخل والخارج.
وأضافت الوزارة أنه قد تم التعامل مع كل منها خلال هذه الفترة، حيث وصل نسبة ما تم حله من هذه الشكاوى ما يقرب 89.57٪ ، بواقع انتهاء 2784 شكوى.
هذا وتؤكد وزارة الهجرة على تواصلها الدائم مع المصريين بالخارج بكل فئاتهم في أي من الدول، وتتلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية عبر الخط الساخن لإدارة الشكاوى وصفحات التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الرسمي والبريد الإلكتروني لتلقي الشكاوي، كما يلي:
- الخط الساخن: 19787
- رقم التليفون: 33036436
- من خارج مصر: 0020233036436
- الفاكس: 33036437
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- Facebook official page: Egyptian Ministry of Emigration
- Twitter official account: MOEMIGEGY
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