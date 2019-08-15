شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: انتهاء تنفيذ محور 54 لربط الميناء بالطريق لساحلى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بهيئة ميناء الإسكندرية أنه مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ محور 54 الرابط لميناء الإسكندرية بالطريق الساحلى الدولى خلال شهر أكتوبر المقبل بتكلفة تصل إلى 650 مليون جنيه، حيث يساهم المشروع فى تسهيل حركة مرور الشاحنات من ميناء الإسكندرية إلى الطريق الساحلى الدولى دون الحاجة إلى المرور بشارع المكس وشوارع غرب الإسكندرية مما سيقلل الزحام المرورى بها.

وأضافت المصادر لـ" الخليج 365" أنه يتم تحويل المرافق المتعارضة مع مسار المحور المنطلق موازيا لترعة النوبارية سواء كابلات كهرباء وأعمدة الإنارة ومواسير مياه شرب وصرف صحى وخطوط غاز طبيعى، فضلا عن كابلات الضغط العالى.