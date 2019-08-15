شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز6 أكتوبر يضع لافتات تحذيرية لمنع سير مركبة التوك توك بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن جهاز المدينة بدأ فى وضع سلسلة من اللافتات الإرشادية، موضح عليها أهم المعالم المميزة بالمدينة، بهدف تجميل مداخلها، وإرشاد المواطنين الراغبين فى الوصول لأى منطقة، بجانب وضع سلسلة من اللافتات التحذيرية التى تمنع سير مركبة التوك توك بالمدينة، وذلك فى إطار الحفاظ على الطابع الجمالى، والرونق العمرانى للمدينة.

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