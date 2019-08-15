شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق وتخطيط بعض الشوارع بدمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم البدء فى رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق بمدينة دمياط الجديدة، كما تم البدء فى أعمال التخطيط لبعض الشوارع الرئيسية بالمدينة مثل شارع الجامعة، وشارع (100).

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وأوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب، أن الأعمال تشمل (تخطيط الطرق، ودهان المطبات، ومحددات السرعة، وأماكن عبور المشاة، وأماكن سير ذوى الاحتياجات الخاصة)، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار جهود جهاز المدينة لرفع كفاءة الطرق، وإظهار المدينة بالشكل الحضارى والجمالي اللائق بها.