تعرف على آليات مواجهة تعاطى المخدرات بين العاملين فى المؤسسات الحكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعالج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء.

”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن آليات مواجهة تعاطى المخدرات بين العاملين فى المؤسسات الحكومية فى نقاط محددة.

1- يقوم صندوق مكافحة الإدمان بالتنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر.

2- يتم الكشف أيضا على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

3- من المستهدف الكشف على ما يقرب من 30 ألف موظف شهريا من العاملين لدى الجهاز الإدارى للدولة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

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4- من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023".

5- من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتصل العقوبات إلى الفصل من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية .

6- يتم التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف.

7- تخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف.

8- يتم تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان "مصلحتك"، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة.