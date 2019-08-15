شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام الامتحان فى مراحل النقل بالتعليم الأزهرى للدارسين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي طلاب وطالبات الأزهر الشريف بالخارج، الامتحاناتِ في صفوف النقل من المراحل الدراسية المختلِفة، وذلك على الترتيب التالي:

المرحلة الابتدائية : يُمتحن طلاب الصفوف من الأول حتى السادس الابتدائيّ في الامتحانات المُقَرَّرة على نظرائهم في مصر.

المرحلة الإعدادية: يُمتحن طلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الإعداديّ في الامتحانات المُقَرَّرة على نظرائهم في مصر.

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المرحلة الثانوية: يُمتحن طلاب الصفين الأول والثاني الثانويين فقط في الامتحانات المُقَرَّرة على نظرائهم في مصر، أمّا طلاب الصف الثالث الثانويّ بقسميه العلميّ والأدبيّ، فإنهم لا يؤدّون الامتحاناتِ بالسفارات أو القنصليات خارجَ مصرَ، وإنما يَقتصر الامتحانُ على طلاب النقل من المراحل الدراسية السابقة فقط.

وتُعقد الامتحاناتُ وَفْقًا للمناهج التي تُدرس في العامِ الدراسيّ 2019/2020 بالمعاهد الأزهرية بجمهورية مصر العربية، ولا يجوز إعفاء الطلاب المتقدمين للامتحانات "أبناؤنا في الخارج" بأيِّ حالٍ من الأحوال من أداءِ الامتحان في أيِّ مادّةٍ من المواد المُقَرَّرة، وتكون أسئلةُ الامتحاناتِ باللغة العربية (عَدا: مادّة اللغة الإنجليزية).

في حالةِ وجودِ طلابٍ مُقَيَّدِينَ بمَعاهدَ بقسمِ اللغات؛ تَجِبُ كتابةُ إقرارٍ كتابيٍّ من وَليِّ الأمرِ؛ برغبته في أداء نَجْلِهِ الامتحاناتِ باللغة الإنجليزية لمواد: (العلوم/ الرياضيات/ الحاسب الآليّ) مع توضيح أنهم "لُغات" على استمارة التَّقَدُّم للامتحانات.