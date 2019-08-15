شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسترد 400 فدان بطريق السويس العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن نجاح أجهزة المحافظة فى استرداد 400 فدان بما يوازى أكثر من 1.6 مليون م2 من أملاكها بطريق السويس العين السخنة بحى البساتين وبذلك يكون إجمالى ما تم استرداده خلال الموجة 13 لاسترداد أراضى الدولة أكثر من 2مليون م2.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه العملية تعد أكبر عملية استرداد لأراضى داخل محافظة القاهرة مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أى محاولة للتعدى على أراضى الدولة، وأنها ملتزمة باسترداد حقوق الدولة في جميع أحياء القاهرة دون استثناء، وتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

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وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الأراضى المستردة وعدم السماح بأى تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها مؤكداً أنه لا رجعة نهائياً فى إعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على أراضى الدولة مهما كان موقعهم.