شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، العديد من مشرعات حماية الشواطئ لعمل الحماية الملائمة والدائمة ضد مخاطر النحر بالسواحل المصرية التى تمتد لأكثر من 3500 كيلو متر، خاصة بالساحل الشمالى للدلتا نتيجة الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية.

1- تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات لحماية الساحل الشمالى للبحر المتوسط والساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر وجنوب سيناء بتكلفة إجمالية قدرها 133 مليون جنية.

2- تم تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بطول 5,5 كيلو متراً، إضافة إلى تكريك مسطحات بحرية بمكعب 350 الف م3 .

3- تم تنفيذ أعمال تغذية بالرمال من ناتج التكريك بطول1,5كيلو متر بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والبحيرة والاسكندرية وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

4- يتم تنفيذ 10 مشروع لحماية الساحل الشمالى للبحر المتوسط والساحل الشمالى الغربى للبحر الأحمر والبحيرات الشمالية بتكلفة إجمالية 1.715 مليار جنية لحماية شواطئ بطول 22 كيلو متراً .

5- تم تكريك مسطحات بحرية بمكعب 4,145 مليون م3 وذلك بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح.

Advertisements

6- يتم تنفيذ أعمال تكريك للممر الملاحي بالنيل فرع رشيد عند التقائة بالبحر (مصب نهر النيل ) بطول1,50 كيلو متر وبعرض تقريبي حوالي 100 متر وذلك لتتواءم مع حركة مراكب الصيد فى المنطقة وحسم مشاكل الصيادين بتكلفة إجمالية 30 مليون.

7- يتم عمل الدراسات والبحوث اللازمة لتنفيذ مشروع حماية مناطق الاستزراع السمكى بمسطح4500 فدان شرق حائط عزبة البرج بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه لرفع كفاءة بحيرة المنزلة .

8- طرح عملية حاجزى أمواج أرقام 2،1 غرب لسان رأس البر وحماية منطقة الخليج ورأس البر وتدعيم اللسان والحائط البحرى غرب اللسان.

9- حصلت وزارة الموارد المائية والرى على منحة من صندوق المناخ الأخضر قدرها 31,5 مليون دولار ، وذلك لحماية مسافة 69 كيلو متر من المناطق المنخفضة من آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر على مستوى 5 محافظات بالساحل الشمالي .

10- جارى حالياً تنفيذ مسافة 14 كم فى محافظة كفر الشيخ وذلك باستخدام مواد صديقة للبيئة بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه.