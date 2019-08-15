شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا السيول بالسودان الشقيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن خالص التعازى وصادق المواساة فى ضحايا السيول التى ضربت عدداً من مناطق جمهورية السودان الشقيق مؤخراً، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.
كما أعرب البيان عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب السودان الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا السيول بالسودان الشقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.