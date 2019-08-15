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مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا السيول بالسودان الشقيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن خالص التعازى وصادق المواساة فى ضحايا السيول التى ضربت عدداً من مناطق جمهورية السودان الشقيق مؤخراً، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

 

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كما أعرب البيان عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب السودان الشقيق.

 

 

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