شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا السيول بالسودان الشقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن خالص التعازى وصادق المواساة فى ضحايا السيول التى ضربت عدداً من مناطق جمهورية السودان الشقيق مؤخراً، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

Advertisements

كما أعرب البيان عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب السودان الشقيق.