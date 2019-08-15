مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وعلى رأسهم وزير الزراعة الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم وزير الزراعة فى الحكومة الإسرائيلية اوري ارئيل. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية. Advertisements وأكدت الوكالة إن اقتحامات المستوطنين المتكررة ترافقها حماية وحراسة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

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