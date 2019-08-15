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تعليق حركة الملاحة الجوية فى مطار معيتيقة الدولى فى طرابلس بعد سقوط قذائف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بطرابلس تعرض المطار، فجر اليوم الخميس، لعدة قذائف ما استدعى إغلاق المجال الجوي إلى حين إشعار آخر.

كما أكدت إدارة المطار فى بيان صحفى لها إلى أن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية اضطرت للهبوط بمطار مصراتة الدولى.

ومطار معيتيقة الدولى هو المطار الوحيد الذى يعمل فى العاصمة الليبية طرابلس ويتعرض لقصف عشوائى من وقت لآخر بواسطة مليشيا بشير خلف الله الشهير بـ"بشير البقرة".

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