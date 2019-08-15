شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التخطيط، أن الخدمات الالكترونية الأكثر انتشارا حالياً هى خدمات المرور ونيابات المرور، حيث تم ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل على مستوى الجمهورية كمكاتب خلفية مع تبسيط دورات العمل، حيث يمكن للمواطن تجديد تجديد رخصته إلكترونياً بالكامل من خلال بوابة الحكومة المصرية أو التطبيقات على المحمول والحصول على رخصته فى المنزل من خلال البريد.

واستعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخراً في تقرير لها تناول موقف ميكنة خدمات نيابات المرور، إذ تناول التقرير حزمة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة الحكومة المصرية والمتعلقة بتراخيص تسيير المركبات وقيادة المركبات والتي تأتي بالتنسيق بين وزارة التخطيط والنيابة العامة.

وأشار التقرير إلي أن تلك الخدمات تتضمن الاستعلام عن المخالفات المرورية، تقديم طلبات التظلم ومتابعتها، السداد بوسائل متعددة، شهادة براءة الذمة، والتوصيل لأى مكان من خلال البريد المصرى مع متابعة موقف التوصيل.

ووفقاً لتقرير وزارة التخطيط فإن الوزارة أتاحت التعامل مع خدمات نيابات المرور الإلكترونية المتوفرة على بوابة الحكومة المصرية من خلال أنظمة أجهزة المحمول المختلفة بما يسهم في زيادة عدد القنوات والنوافذ التى تقدم الخدمات الإلكترونية تيسيرًا على المواطنين.

وأوضح التقرير كذلك أن قيام وزارة التخطيط بإتاحة الخدمات التى تقدمها نيابات المرور من خلال خطة ميكنة ونشر على مستوى النيابات، يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الخدمة إلى نحو 10 دقائق، ليعود على المواطن بالنفع والراحة.

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ولفت التقرير إلي قيام الوزارة بتنفيذ منظومة خدمات نيابات المرور المعلوماتية بنيابات المرور البالغ عددها 238 نيابة كلية وجزئية، كما انتهت الوزارة فى إطار التعاون بينها وبين النيابة العامة، من تنفيذ خدمات الاستعلام عن المخالفات والسداد عبر إحدى شركات الدفع المسبق، المنتشرة فى جميع أنحاء محافظات الجمهورية، إضافة إلى خدمة تسليم براءة الذمة، سواء إلى وحدات المرور التابعة لها مركبة المواطن، أو تسليمها للعنوان الذى يطلب المواطن استلام الشهادة عليه، بما يضمن تعدد وسائل الحصول على الخدمة.

كما شهد التعاون بين الوزارة والنيابة العامة التنسيق مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات نيابات المرور عبر مكاتب البريد المنتشرة بمحافظات مصر، حيث تم تطوير المنظومة المعلوماتية المتكاملة الخاصة بمكاتب البريد، حتى يسهل تقديم خدمات نيابات المرور من خلالها.

وفي ذات السياق كشف تقرير وزارة التخطيط حول ميكنة الخدمات المرورية عن خدمة إلغاء أكشاك التأمين في نطاق الوحدات المروية وتفعيل الملصق الإلكتروني للمركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشرطة المتخصصة.

وتضمنت الخدمة المستحدثة وفقًا للتقرير خدمة الاستغناء عن أكشاك التأمين في نطاق الوحدات المرورية، في مقابل الحصول على شهادة التأمين من خلال شباك الترخيص حيث تهدف الخدمة إلي تقليل عدد المنافذ والأكشاك التي تقدم الخدمة للمواطنين اعتمادا على الموظفين بما يسهم في منع التكدس والزحام.

وأوضح التقرير أنه تم الربط بين الشركات مقدمة خدمة التأمين والمرور، بهدف تقليل عدد الأكشاك والمنافذ وتقليل عدد الإجراءات للحصول على الخدمة تسهيلًا علي المواطنين.

كذلك أثمر التعاون بين الوزارتين وفقاً لتقرير وزارة التخطيط عن تفعيل الملصق الإلكتروني للمركبات والذي يتيح مراقبة تامة على المركبات على مستوى الجمهورية والحد الذكي والردع لمرتكبي حوادث سرقة السيارات كما يساعد في تسهيل ضبط السيارات المسروقة أو التي قد يحدث تلاعب في بياناتها أو لوحاتها حيث يتم وضع الملصق علي السيارات بالوحدات المرورية عند الفحص.