شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الوزراء.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور مصطفى مدبولى بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المتبقى من فناء مدرسة عزيز أباظة الإعدادية للبنات بشارع عوض سليمان بناحية منيا القمح بالشرقية من أعمال المنفعة العامة. Advertisements كما نشرت الجريدة قرارا أيضا لرئيس الوزراء يتضمن الموافقة على إضافة بعض للمسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بنطاق محافظتى الجيزة والقاهرة.

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