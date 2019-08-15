شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاق مع "الاستثمار الأوروبى" لتطوير الخط الأول للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضاً لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو والموقع في فيينا بتاريخ 18-12-2018 نشر القرار في الجريدة الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يوافق على اتفاق مع "الاستثمار الأوروبى" لتطوير الخط الأول للمترو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.