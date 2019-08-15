شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة لا تعرفها عن مركز التنبؤ بالفيضان فى وزارة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر عملية التنبؤ بالفيضانات أهم مدخلات تخطيط وإدارة الموارد المائية واستخداماتها فى مصر، حيث يساعد التقدير المبكر لحجم الفيضان على تطوير سيناريوهات مختلفة من أجل الوصول إلى الإدارة المثلى للفيضان وتعظيم الآثار الإيجابية اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا والحد من المخاطر والأضرار.

وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات عن مركز التنبؤ بوزارة الرى..

1- تم إنشاء المركز عام 1992 بهدف دعم متخذى القرار بالبيانات والمعلومات الخاصة بفيضان النيل.

2- التنبؤات تساعد فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

3- يساعد فى وضع مجموعة من البدائل المختلفة لإعطاء مزيد من المرونة للنظام المائى بهدف الحد من مخاطر الفيضان والجفاف.

4- تتمثل أنشطة المركز فى متابعة وتشغيل نظام استقبال صور الأقمار الصناعية لحساب الأمطار ومتابعة وتشغيل نماذج التنبؤ بالطقس على مصر وحوض نهر النيل.

5- يتم من خلاله إصدار النشرات الفنية التى تصف حالة الطقس (خاصة الأمطار) على نهر النيل.

6- يتم عمل سيناريوهات تشغيـل السد العالى ونماذج التغيرات المناخية وتقدير تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية فى حوض نهر النيل.

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7- يقوم المركز بإصدار نشرات دورية عن الظواهر الهيدرولوجية والمتيورولوجية على مصر وحوض النيل الحالية والمتوقعة لفترة مستقبلية وبدرجة دقة مناسبة.

8- تحتوى النشرات على عدد من الجداول والمنحنيات والصور الجوية التى تساعد متخذ القرار فى دراسة ومفاضلة البدائل والسيناريوهات المختلفة لإدارة الفيضان حسب حالته ومن ثم تحديد قواعد التشغيل المثلى للسد العالى.

9- الفترة الزمنية للتنبؤ بالأمطار (3 أشهر وحتى سنة) وتزيد درجة عدم التيقن بصورة ملحوظة بعد مرور فترة الشهر.

10- يتم إصدار نشرة دورية يومية للتنبؤ بالأمطار داخل مصر لفترة (3 - 5 أيام) وتحديثها بصورة يومية، حيث يتم إرسالها إلى كل الجهات المعنية على المستوى المركزى وعلى مستوى المحافظات مع إصدار تحذيرات فى حالة الأمطار الشديدة حتى يمكن التعامل معها.

11- خرائط التنبؤ للسيول التى يصدرها المركز تساعد فى تحذير الجهات المعنية والمواطنين قبل السيول بفترة كافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

12- تساعد خرائط التنبؤ للسيول التى يصدرها المركز دعم متخذى القرار داخل الوزارة بتنظيم عملية إدارة المصارف لاستيعاب كميات الأمطار المتوقعة قبلها بفترة كافية.

13- خرائط توزيع لأمطار التى يصدرها المركز تساهم فى تحديد أكثر المناطق تعرضاً لمخاطر السيول ومن ثم تحديد طرق الحماية (سدود الحماية – البحيرات الصناعية) لتلك المناطق ويأتى ذلك ضمن استراتيجية متكاملة للتعامل مع مخاطر السيول.

14- يتم إصدار نشرات دورية للتنبؤ بحالة الأمطار على موقع الوزارة الإلكترونى على صفحة الإنترنت وصفحة المركز على فيس بوك.

15- يتم إصدار نشرات تحذيرية على غرفة عمليات السيول، والتى تضم الوزراء والمحافظين ورؤساء الإدرات المركزية على مستوى المحافظات ومسئولى وحدات إدارة الأزمات ومراكز معدات الطوارئ المعنيين بمتابعة حالة السيول بالمحافظات المختلفة قبلها بـ6 ساعات.