- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتورة مها الدملاوي مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب حول التعاون العلمي بين المدينة والجمعية العربية للحفاظ على الفطريات برئاسة أحمد عبد العظيم رئيس الجمعية والأستاذ بكلية العلوم جامعة قناة السويس.
وحسب بيان، اليوم الخميس، أشارت الدملاوي، إلى توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين بهدف دعم التعاون العلمي والفني والتدريبي والتنسيق بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بغرض تعزيز مساهمتهما في البحث العلمي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور يونس محمد رشاد، الباحث بقسم وقاية النبات والتشخيص البيوجزيئي بالمدينة، أن الاتفاقية تتناول تفعيل سبل التعاون العلمي من خلال تشجيع الباحثين وتسخير الإمكانيات المعملية والخبرات العلمية بين المؤسستين لتنفيذ الأبحاث العلمية والمشاريع البحثية وعقد المؤتمرات والندوات العلمية فضلاً عن توفير الخدمات المعملية والخبرات العلمية؛ لتدريب شباب الباحثين والطلاب من الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية تعاون بين مدينة الأبحاث والجمعية العربية للحفاظ على الفطريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.