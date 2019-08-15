​تصل لـ90%.. الأرصاد: ارتفاع الرطوبة بالتزامن مع موجة حارة على البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية سيكون مائل للحرارة الخميس، فيما ستبدأ حالة الجو بالاعتدال بداية من غد الجمعة.

وأضاف شاهين، في تصريحات لمصراوي، أن الظواهر الجوية التي تتحكم في طقس المناطق الشمالية تتمثل في ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تصل إلى 90%، ما يتسبب في زيادة الإحساس بالحرارة.

وتابع: "تظهر الشبورة المائية على السواحل الشمالية كإحدى الظواهر الجوية التي تنتج عن ارتفاع نسب الرطوبة"، مطالبًا سائقي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر حالته خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 28 41

شبين الكوم 26 40

طنطا 24 39

دمنهور 23 36

الإسكندرية 22 34

بلطيم 22 32

مطروح 22 32

السلوم 23 34

سيوة 23 41

بورسعيد 26 35

دمياط 25 34

الزقازيق 24 40

الإسماعيلية 23 41

السويس 24 39

العريش 25 40

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رفح 24 39

رأس سدر 27 41

نخل 19 40

نويبع 29 34

طابا 28 34

كاترين 19 30

الطور 26 39

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 28 36

مرسى علم 28 36

الفيوم 27 42

بني سويف 26 42

المنيا 22 42

أسيوط 25 42

سوهاج 25 42

قنا 26 43

الأقصر 26 43

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 26 46

شلاتين 30 39

أبو رماد 29 38

حلايب 30 34

رأس حدربة 28 34