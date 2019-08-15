قرار جديد من التموين بشأن 32 خدمة وعودة الحجاج.. صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت أخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "ضبط الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أنه في مؤشر جيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وثقة المؤسسات الدولية في سلامة السياسات الاقتصادية أكدت وزارة المالية أن مصر، وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمي "مورجان ستانلي"، أنجزت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم ما أفضى إلى رفع معدل النمو إلى 5.6% وتراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات إلى 8.7% في يوليو الماضي، مبينة أن معدل النمو المستهدف العام المالي الحالي يبلغ 6 %.

وأوضحت الوزارة أن التنفيذ الإلكتروني لموازنة الدولة أسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط وحوكمة الأداء المالي بالإضافة إلى عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، مشيرة إلى تحقيق مستوى عجز فعلي 8.2% أقل من المستهدف 8.4 %، كذلك فائض أولي 2 %.

ولفتت إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة.

وأكدت المالية حرصها على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية للبناء على النجاحات المتحققة غير المسبوقة، منوهة بأنه تم للمرة الأولى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة مع بدء العمل بالموازنة الجديدة في اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، وقالت إن جودة الأداء والانضباط المالي أسهما في تحسين الخدمات بجميع القطاعات وتيسير سبل تقديمها إلى المواطنين.

وفي صفحتها الأولى أيضًا، وتحت عنوان "مطار القاهرة يستقبل بشائر الحجاج" ذكرت "الأهرام"، أنه من خلال خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة وتسهيل إنهاء إجراءات الوصول بكل يسر وسهولة استقبل مطار القاهرة الدولي أمس بشائر الحجاج المصريين العائدين من مطار جدة حيث وصل نحو 1000 من حجاج السياحة والحج السريع وذلك عقب أدائهم المناسك هذا العام.

وأضافت الصحيفة أن ضيوف الرحمن أنهوا أداء مناسك الحج أمس في ثالث أيام التشريق بعد أن قاموا برجم جمرات العقبة الثلاث ومغادرة مشعر منى ليتحللوا التحلل الأكبر ويطوفوا بالبيت العتيق.

وبالتزامن مع ذلك توافدت طلائع قوافل الحجاج أمس إلى المدينة المنورة في ختام رحلتهم المقدسة التي استهلوها من مكة المكرمة عقب انتهائهم من أداء فريضة الحج وتوديع البيت الحرام لتستقبلهم مدينة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.

وتحت عنوان "الكهرباء التكنولوجيا النووية في الضبعة الأكثر أمانًا في العالم"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكدت أن التكنولوجيا المستخدمة في محطة الضعبة النووية هي الأكثر أمانا في العالم في الوقت الحالي، معتبرةً أن مشروع مصر النووي للاستخدامات السلمية يعد الأحدث عالميًا وتم التشديد خلال مفاوضات بناء المحطة على إجراءات الأمن والسلامة للمحطة والبيئة المحيطة بها.

وذكرت الوزارة أنه حتى الآن لم يصدر إذن بدء الإنشاءات في محطة الضعبة حيث تجرى حاليًا مراجعة أخرى للوثائق واستكمال عدد من الوثائق المهمة لاستيفاء شروط ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار إذن الإنشاء.

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وحول المخاوف من تكرار حادث المنصة البحرية الروسية الذي أثار قلقًا على المستويين العالمي والمحلي كونه تفجيرا صاحبته أثار إشعاعية وقد يضر بالبيئة المحيطة، قال الدكتور كريم الأدهم المتحدث باسم هيئة الرقابة والأمان النووي والإشعاعي إنه لا خوف على مصر من التعرض لمثل تلك الحوادث.

وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "الذهب ينخفض 8 جنيهات ويسجل 692 جنيها"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المصرية أمس رابع أيام عيد الأضحى بقيمة 8 جنيهات بعد الارتفاع الذي شهدته حيث كانت قد قفزت 20 جنيهًا متأثرة بارتفاع سعر المعدن عالميا لتصل إلى أسعار غير مسبوقة في مصر.

وأوضح الخبراء أن أسعار الذهب انخفضت في تعاملات أمس بقيمة 8 جنيهات وتراجع سعر جرام عيار 21 إلى 692 جنيهًا مقابل 700 جنيه أول أمس وانخفض سعر الجرام عيار 18 إلى 593 جنيهًا مقابل 600 جنيه وسجل سعر الجنيه الذهب 5536 جنيهًا.

وفي تناولها أيضًا للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "تحويل 50 ألف سيارة إلى الغاز بتيسيرات في السداد"، أن وزارة البترول أعلنت أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة عمل متكاملة لتحويل 50 ألف سيارة إلى نظام الوقود المزدوج غاز طبيعي وبنزين بزيادة عن العام الماضي الذي شهد تحويل 33 ألف سيارة ونحو 14 ألف في العام الأسبق.

وأضافت أن الخطة تدعم رؤية القيادة السياسية والحكومة لإحلال الغاز الطبيعي محل البنزين والسولار في السيارات الملاكي والنقل الجماعي.

وأشارت إلى تضافر الجهود بين الوزارات المعنية لتطوير المشروع ودعم إقامة محطات تموين بالغاز في المحافظات وتوفير آليات تمويل جديدة لإنشاء تسهيلات التموين وتحويل المركبات للغاز الطبيعي ومنح تيسيرات للمواطنين في سداد قيمة التمويل مع دراسة استحداث أنظمة جديدة للسداد.

وأوضحت الوزارة أن الدولة تستهدف من هذه الإجراءات التيسير على المواطنين وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك خاصة بعد أن حظي الغاز الطبيعي بإقبال كبير من المواطنين خلال العامين الأخيرين للاستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته العالية مقارنة بالوقود السائل كما أن المتر المكعب من الغاز الطبيعي يعادل استهلاك لتر بنزين.

كما ذكرت صحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "32 خدمة تموينية جديدة للمواطنين عبر الإنترنت" أن وزارة التموين بدأت تنفيذ خطة لتطوير وتحديث وميكنة مكاتب التموين بالمحافظات لتقديم التيسيرات للمواطنين وسرعة إنهاء إجراءات البطاقات التموينية وصرف السلع والخبز المدعم وتحديد مستحقي الدعم طبقا للقواعد والاشتراطات التي حددتها الحكومة.

وأضافت الصحيفة أن الخطة تتضمن تحويل مكاتب التموين إلى مراكز خدمة مطورة للمواطنين بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وتأهيل وتدريب العاملين بالتموين وتدريبهم على كيفية التعامل مع المواطنين.

وأشارت الأخبار إلى أن الخطة تتضمن أيضًا تقديم 32 خدمة تموينية جديدة للمواطنين عن طريق الإنترنت وذلك من خلال تطبيق جديد تقوم الحكومة بتحميله على أجهزة التليفون المحمول ما يساعد على تقديم الخدمة إلكترونيًا بكل يسر وسهولة وخلال وقت قليل يساعد النظام الجديد على تطبيق الشفافية والموضوعية في تقديم الخدمات دون أي معوقات.​