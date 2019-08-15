ضرباه بقطعة حديدية.. تجديد حبس شقيقين قتلا جارهما بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بجنح مصر القديمة، اليوم الخميس، تجديد حبس شقيقين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل عامل أثناء مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وكشفت التحقيقات عن نشوب مشاجرة بين المتهمين وجارهما المجني عليه 32 سنة، بسبب خلافات الجيرة، وتدخل الجيران لفضّ المشاجرة.

وأضافت التحقيقات أنه بعد عدة ساعات عاد الشقيقان وتشاجرا ثانيةً مع الضحية أمام منزله وضربه أحدهما بقطعة حديدية تسببت في سقوطه غارقًا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى.