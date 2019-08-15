حبس شخصين بتهمة الاتجار في الحشيش بالتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة التبين، اليوم الخميس، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاتجار في الحشيش.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط "سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - مطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب" ، وآخر "عاطل"، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، حال استقلالهما مركبة " توك توك " ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.