حبس شخصين بتهمة الاتجار في الحشيش بالتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أمرت نيابة التبين، اليوم الخميس، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاتجار في الحشيش.
كانت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط "سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - مطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب" ، وآخر "عاطل"، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، حال استقلالهما مركبة " توك توك " ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول".
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.
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