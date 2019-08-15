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الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى

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القاهرة 28 41
شبين الكوم 26 40
طنطا 24 39
دمنهور 23 36
الإسكندرية 22 34
بلطيم 22 32
مطروح 22 32
السلوم 23 34
سيوة 23 41
بورسعيد 26 35
دمياط 25 34
الزقازيق 24 40
الإسماعيلية 23 41
السويس 24 39
العريش 25 40
رفح 24 39
رأس سدر 27 41
نخل 19 40 
نويبع 29 34
طابا 28 34
كاترين 19 30
الطور 26 39
شرم الشيخ 27 35
الغردقة 28 36
مرسى علم 28 36
الفيوم 27 42
بني سويف 26 42
المنيا 22 42
أسيوط 25 42
سوهاج 25 42
قنا 26 43
الأقصر 26 43
أسوان 28 43
أبوسمبل 28 41
الوادي الجديد 26 46
شلاتين 30 39
أبو رماد 29 38
حلايب 30 34
رأس حدربة 28 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
 
الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 42
المدينة 27 42
الرياض 30 45
المنامة 33 39
أبوظبى 33 44
الدوحة 32 38
الكويت 34 47
دمشق 18 35
بيروت 27 32
عمان 19 33
القدس 21 32
غزة 26 34
بغداد 30 46
مسقط 28 32
صنعاء 14 24
الخرطوم 24 32
طرابلس 22 29
تونس 21 32
الجزائر 21 29
الرباط 19 28
نواكشوط 25 32

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم فهى كالتالى:
 
الصغرى العظمى

أنقرة 19 37
إسطنبول 22 29
إسلام آباد 25 33
نيودلهي 26 32
جاكرتا 24 32
بكين 22 32
كوالالمبور 24 32
طوكيو 28 32
أثينا 24 33
روما 17 31
باريس 13 22
مدريد 21 35
برلين 15 21
لندن 14 22
مونتريال 14 24 
موسكو 15 24
نيويورك 21 26
واشنطن 22 30

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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