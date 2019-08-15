شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية: حاجة مصرية تستعيد بصرها بعد استئصال ورم بالدماغ بمدينة الملك عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة السعودية فى بيان لها إن فتاة مصرية تبلغ من العمر 16 عاما، قدمت لأداء مناسك الحج هذا العام 1440هـ مع والديها، فاستعادت بصرها على يد فريق مختص من مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة وذلك بعد عملية جراحية لقاع الجمجمة استغرقت 7 ساعات، تم فيها استئصال ورم نازف فى الغدة النخامية عن طريق الأنف باستخدام المنظار الجراحى من فتحه حجمها ١ سم.

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أوضحت الإدارة الطبية أن المريضة أحيلت إلى المركز بعد فقدان شبه كامل للإبصار فى العين اليسرى وضعف شديد في العين اليمنى بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية وضاغط على أعصاب العين، وقد تم التعامل معها في وقت وجيز والاستعانة بكافة الفرق الطبية من استشاريى جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية وتخدير الأعصاب وطب العيون والغدد الصماء والعناية الحرجة وجراحي المخ والأعصاب.

قام الفريق الطبى بإجراء تدخل جراحى عاجل من فريق مكون من استشارى جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة الدكتور محمد غازى عبده واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور إسلام حرز الله، حيث تم استئصال الورم وتخفيف الضغط عن عصب العين في عملية تكللت بالنجاح التام، وتماثلت المريضة للشفاء تدريجيا، وتحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة، فيما تستكمل المريضة علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف من استشارية الغدد الصماء وأورام الغدة النخامية الدكتورة دلال المحمادي.