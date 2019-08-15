شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 15 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مكة المكرمة: يبدأ حجاج السياحة التوجه من مكة المكرمة، بعد أداء مناسك الحج وإتمام أيام التشريق ورمي الجمرات، إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف.

المدينة المنورة: تنطلق أولي رحلات عودة حجاج البري الذين قاموا بزيارة المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج إلى القاهرة؛ الذين قدموا إلى المدينة المنورة ثم توجهوا إلى مكة المكرمة لأداء المناسك.

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رام الله: فتح شارع تل الرميدة بمدينة الخليل باتجاه منطقة وادي الهرية ودوار الكرنتينا، بعد إغلاق استمر 20 عاما من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله: تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، اجتماعا تشاوريا حيث سيكون على رأس جدول أعمالها ما يجري في القدس وما تواجهه من عمليات إجرامية وهدم للبيوت وعطاءات استيطانية جديدة، إضافة إلى القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس والقيادة في ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل .

باريس: يحتفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالذكرى الـ75 لإنزال «بروفانس» بتولون (فرنسا) لمحاربة القوات النازية، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيسي كوت ديفوار الحسن واتارا، وغينيا ألفا كوندي، بمشاركة قدامى المحاربين لدى مقبرة «بولوري» والتي يرقد بها 464 من مقاتلي جيش فرنسا الأول.

سكوبيه: يواجه منتخب مصر لكرة اليد (تحت 19 عاما) نظيره الأيسلندي في ربع نهائي مونديال اليد للناشئين، وذلك بصالة «يان ساندانسكي» في العاصمة المقدونية سكوبيه.