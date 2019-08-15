شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تواصل استكمال موافقات مشروعات النفع العام للمدارس والإنتاج الحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية لحماية الاراضى بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، استكمال وتلقى طلبات موفقات مشروع النفع العام بإقامة المدارس ومشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى.

وكشف التقرير، أن موافقات مشروع النفع العام وخاصة المدراس ضمن خطة الدولة بزيادة عدد الفصول لتخفيف الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية، وتأتى التوسع فى مشروعات النفع العام والخاص طبقا لقانون البناء للمناطق الأكثر احتياجا، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.

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فيما أكد أخر تقرير لحماية الأراضى، أنه طبقا لأخر تقرير، تم الموافقة على إقامة عدد 612 مشروعا من المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة بمساحة حوالى 2607 فدانا والتى وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعة تنفيذا لسياسات الدولة فى توفير الخدمات للمواطنين، موضحًا: أن هذه الموافقات خلال الفترة من 11/6/2018 حتى 1/7/2019، وضمت 118 مدرسة استكمالا للموافقات التى تمت بإقامة المدارس ضمن خطة الدولة بزيادة عدد الفصول لتخفيف الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية.

وأوضح التقرير، أنه بالنسبة لمشروعات النفع الخاص التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، مؤكدا الموافقة على إقامة عدد 2815 مبنى ومشروعا بمساحة حوالى 294 فدانا منها 1096 مبنى بمساحة 98 فدانا عبارة عن إحلال وتجديد لمبانى قديمة وتقنين أوضاع لمبانى مقامة طبقا للقوانين والقرارات المنفذه لها فى هذا الشأن.