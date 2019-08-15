شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تطبيق "باركود" على شيكارة التقاوى بداية الموسم الجديد منعًا للتلاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، المرحلة الأولى إنشاء باركود لإحكام الرقابة على إنتاج التقاوى بدءًا من استلام الخام وحتى نهاية توزيع التقاوى، منعًا للتلاعب فى السعر والمنتج.



قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يجرى العمل حاليا لإنشاء "باركود" لإحكام الرقابة على إنتاج التقاوى بداية من استلام الخام وحتى نهاية توزيع التقاوى، بالتنسيق مع احد الشركات، متوقعًا تطبيق المنظومة قبل توزيع تقاوى المحصول الشتوى الموسم المقبل الجديد، قائلا: "عاوزين نفرض إحكام الرقابة على كل شيكارة وتتبع سيرها ووصولها إلى المزارعين بالجودة والسعر المطلوب"، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة التى يتم تطبيقها لأول مرة ستحد من التلاعب ووصول الدعم لمستحقيه.



وأضاف رئيس إنتاج التقاوى، أن هناك لجانًا مشكلة دورية لمتابعة أعمال الإدارات بالمحافظات (التسويق - الإنتاج - المحطات – الشئون التجارية وغيرها)، مضيفًا: أنه تم فتح أسواق جديدة إقليمية بالاشتراك مع المنظمات الدولية مثل الإكساد والإيفاد والمزارع الإفريقية.



فيما كشف تقرير الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أنه تم زيادة المساحات المتعاقد عليها من المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى (الذرة الشامية - والشعير - والبرسيم المصرى مقارنة بالعام السابق، موضحًا وضع حجر الأساس لمحطة إعداد التقاوى بسوهاج (بحى الكوثر)، والتى تستهدف توفير التقاوى فى محافظات جنوب الصعيد وتوشكى وشرق العوينات، بالإضافة إلى إمكانية غربلة تقاوى الشركات الخاصة بهذه المحافظات مما يسهم فى تنمية الزراعة بها.