حدث ليلاً| مفاجأة في واقعة "مريض الإيدز" بالغربية وإغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان فتح تحقيق مع كافة المتسببين في واقعة طرد مريض الإيدز من مستشفى كفر الزيات بعد اكتشاف إصابته بالمرض. كما أعلن مطار معيتيقة الدولي الليبي إغلاق مجاله الجوي بعد تعرضه لقصف بالقذائف.

الصحة تفجر مفاجأة في واقعة "مريض الإيدز" بالغربية.. وإحالة مسئولين للتحقيق

أعلنت وزارة الصحة والسكان فتح تحقيق مع كافة المتسببين في واقعة طرد مريض الإيدز من مستشفى كفر الزيات بعد اكتشاف إصابته بالمرض وتركه يعود إلى منزله دون اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والقانونية حياله.

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"التموين": إيقاف صرف مقررات المستبعدين بالمرحلة الرابعة أول سبتمبر

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزار التموين والتجارة الداخلية للنظم أنه سيتم إيقاف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية الذين انطبقت عليهم محددات المرحلة الرابعة.

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البابا تواضروس: لايوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة.. واحذروا "السوشيال ميديا"

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، والإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون، قائلا: "الإنسان من نفسه".

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"الظلم وحش أوي".. رسالة جديدة من ريهام سعيد لمهاجميها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو ترد به على منتقدي برنامجها، معلقة عليه بجملة "الظلم وحش أوي".

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"ياسمين" تطلب الخلع: "جوزي بيغير من دكتور السنان"

تقدمت "ياسمين. س" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لطلب خلع زوجها، مبررة: "عايز يكسر سناني عشان بيغير من الدكتور بتاعي".

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وفاة طبيبة شريف مدكور.. والأخير ينعيها برسالة مؤثرة

نعت إدارة مستشفى دار الشفاء، الدكتورة هالة جبر الطبيبة المعالجة للإعلامي شريف مدكور التي وافتها المنية إثر حادث أليم أمس الأربعاء.

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شهود عيان: دوي ستة انفجارات عنيفة في محيط قاعدة معيتيقة الجوية بليبيا

نقلت بوابة أفريقيا الإخبارية عن شهود عيان أن أعمدة الدخان تتصاعد من داخل مطار معيتيقة الجوي بعد سقوط عدة قذائف عليه.

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إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي الليبي بعد قصفه بقذائف

أعلن مطار معيتيقة الدولي الليبي إغلاق مجاله الجوي بعد تعرضه لقصف بالقذائف في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

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ترامب يدعو لحل "إنساني" لأزمة هونج كونج ويقترح عقد لقاء شخصي مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه بإمكان الرئيس الصيني شي جين بينج اختيار حل الأزمة في هونج كونج "إنسانيا" ، واقترح عقد لقاء شخصي معه بشأن هذه القضية.

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7 خطابات من إرهابي هجوم المسجدين في نيوزيلندا

قال وزير الإصلاحيات في نيوزيلندا كيلفن ديفيس اليوم الخميس إن المتهم بتنفيذ الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في مارس الماضي قام بإرسال سبع خطابات من داخل محبسه.

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أول تعليق من سوريا بعد إسقاط طائرتها الحربية في إدلب

أكدت الحكومة السورية، الأربعاء، سقوط طائرة حربية تابعة لها على يد مسلحين بمدينة إدلب السورية.

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