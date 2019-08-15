أخبار مصر | تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: حرارته شديدة الخطورة في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: حرارته شديدة الخطورة في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

تتعرض عدة مناطق في جمهورية مصر العربية لموجة حارة اليوم الخميس، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المحافظات على مدار اليوم أيضًا، وتبدأ من غدًا الجمعة العودة إلى معدلاتها الطبيعية- وفقًا لما قاله الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويعد ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية ظاهرة خطيرة تشهدها عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، لذا على المواطنين خاصة المصطافين تجنب التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة، وعدم التعرض المباشر للأشعة حفاظًا على سلامتهم خاصة في أوقات الظهيرة.

وعن المدن الأكثر تأثيرًا بالموجة الحارة، أكد أن القاهرة والوجه البحري وبعض مناطق السواحل الشرقية ومدن الصعيد، هم الأكثر تأثرًا، لافتًا إلى أن درجات على القاهرة اليوم 39 وتصل غدًا الخميس لـ41 درجة.

وأوضح مدير مركز التحاليل الجوية، أن متوسط درجات الحرارة على السواحل الشمالية 34 وحتى 36، وعلى مدن الصعيد من 41 وحتى 43 درجة، وأنه بداية من يوم الجمعة المقبل من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بمعدل درجتين، مؤكدًا أن معدلات نسب الرطوبة مرتفعة، ووصلت إلى 90% درجة على السواحل الشمالية و80% على القاهرة والوجة البحري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 28 41

شبين الكوم 26 40

طنطا 24 39

دمنهور 23 36

الإسكندرية 22 34

بلطيم 22 32

مطروح 22 32

السلوم 23 34

سيوة 23 41

بورسعيد 26 35

دمياط 25 34

الزقازيق 24 40

الإسماعيلية 23 41

السويس 24 39

العريش 25 40

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رفح 24 39

رأس سدر 27 41

نخل 19 40

نويبع 29 34

طابا 28 34

كاترين 19 30

الطور 26 39

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 28 36

مرسى علم 28 36

الفيوم 27 42

بني سويف 26 42

المنيا 22 42

أسيوط 25 42

سوهاج 25 42

قنا 26 43

الأقصر 26 43

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 26 46

شلاتين 30 39

أبو رماد 29 38

حلايب 30 34

رأس حدربة 28 34