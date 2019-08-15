شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة ركاب في روسيا بعد اشتعال أحد محركاتها أثناء الإقلاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هبوط اضطراري لطائرة بمطار جوكوفسكي في روسيا وإخلاء جميع ركابها بعد اشتعال أحد محركاتها أثناء الإقلاع

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