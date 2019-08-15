شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: وقف إصدار تراخيص لمعاهد جديدة يصحح مسار التعليم الهندسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أنه جرى خلال الفترة الماضية تحقيق تعاون مُثمر بين النقابة ووزارة التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات، والذى أثمر عنه صدور قرارات بتحديد هيئة علمية بالمجلس الأعلى من خلال لجنة التعليم الهندسى، لمتابعة ومراقبة وتقييم الدراسة بالمعاهد الهندسية، والجامعات الخاصة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية أولاً بأول لضمان جودة التعليم الهندسى.

وأوضح ضاحى فى تصريحات له، أن قرار إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، على الأقل يسهم بشكل فعال فى تصحيح مسار التعليم الهندسى، مؤكدا أن إقرار وجود حد أدنى للقبول بالكليات الخاصة، والمعاهد الهندسة، لا يقل عن 10% عن الكليات الحكومية.