شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 5 فبركات للإخوان الإرهابية فضحتها المعلومات الصحيحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية أكاذيب عديدة لجماعة الإخوان الإرهابية نشرتها سواء عبر الصور المفبركة أو من خلال تجزئة الفيديوهات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى كى تثير الرأى العام المصرى، إلا أن الصور الأصلية كانت دائمًا تقف بالمرصاد وتفضح كذب الإخوان.



تجزئة فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسى عن السكك الحديدية، وخرجت قنوات الجماعة بفيديو للرئيس عبد الفتاح السيسى وفبركته لتصور أن الرئيس يرفض تطوير هيئة السكك الحديدية.

صور الإخوان المفبركة عن طلاب أولى ثانوى، إذ استغلت الجماعة الإرهابية ما جرى فى امتحانات طلاب أولى ثانوى، حيث نشرت صفحات عبر مواقع السوشيال ميديا ومواقع تابعة للإخوان صورا قديمة تعود لعام 2011 على أساس أنها جديدة.



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كذبة رفع الدعم عن الخبز، وهى من أبرز أكاذيب جماعة الإخوان ومزاعمهم بثوها عبر مواقعهم الإلكترونية وكذلك قنواتهم التى تبث من إسطنبول برفع الدعم عن الخبز، إلا أن وزارة التموين خرجت سريعا لتكذب هذه الشائعات.



فيديو قديم لعادل إمام، فى أحد البرامج التليفزيونية، حول عدم الوصاية على الفن، وعدم تشكيل رقابة أو لجان على الفن، ليأخذ معتز مطر تلك التصريحات القديمة ويزعم أنها سبب منع عادل إمام من الظهور فى دراما رمضان هذا العام.



قناة السويس الجديدة، ونشرت التنظيم مزاعم بأنه مشروع ليس ذا جدوى ثم الزعم بأن الشركات المكلفة بإتمام المشروع فشلت فى استكماله.