شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل بين الكليات 18 أغسطس بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الأزهر فتح باب التحويل بين الكليات يوم الأحد 18 أغسطس وحتى 19 سبتمبر، وتحديد شروط النقل، وذلك على النحو التالى:

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أولاً:يمكن التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية بكليات الجامعة للبنين والبنات بالقاهرة والأقاليم فى العام الجامعى 2019-2020، المنتظمين والمنتسبين طبقًا لما يلى

أ- يجوز تحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية "ويقصد بالمنقطة الجغرافية: المنطقة التابع لها المعهد المتخرج منه الطالب وهى منطقة القاهرة الكبرى، منطقة الوجه البحرى، منطقة الوجه القبلى "، بشرط استيفاء شروط القبول والحد الأدنى لمجموع الدرجات: أصلى – اعتبارى" والذى قبلته الكلية المحول إليها عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.

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ثانياً:يجوز نقل قيد الطلاب والطالبات من منطقة جغرافية لمنطقة جغرافية أخرى مع ضرورة توافر الشرطين الآتيين معا وهما: الأول أن يكون نقل القيد لكلية أو لشعبة ليس لها نظير فى المنطقة الجغرافية للطالب أو الطالبة، الثانى استيفاء شروط القبول والحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية

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ثالثا:لا يوجد مانع من تحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين المقيدين بكليات الجامعة الراغبين فى الالتحاق بالجامعات والمعاهد والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية او الخاصة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وينصح الطالب بالتأكد من قبوله بهذه الجامعات أو المعاهد قبل سحب ملفه من الجامعة

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رابعاً:يحظر التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين بكليات الجامعة للبنين والبنات بالقاهرة والأقاليم فى الحالات الآتية

1 -الطلاب الحاصلون على شهادة تخصص القراءات المقيدون بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

2 -الطالبات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة المقيدات بشعبة اللغات الأوروبية والترجمة الفورية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة وكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف وكليات البنات الأزهرية بمدينة طيبة الجديدة وأسوان ومدينة العاشر من رمضان.

3 - لا يجوز التحويل نقل القيد للطلاب والطالبات الحاصلين على المؤهل الدراسى قبل افتتاح الكليات والشعب التى يرغبون فى التحويل إليها حيث لا يوجد جد أدنى لهذه الكليات والشعب عام حصولهم على المؤهل .

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4 - لا يجوز التحويل ونقل القيد إلى الكليات أو الشعب أو المعاهد التى تعقد لها اختبارات قبول من أى نوع وهى "كلية الدعوة الإسلامية، كليات التربية، كلية التربية الرياضية، شعبة التربية بكليات الدراسات الإنسانية بنات، رياض الأطفال بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة معهد التمريض، كلية التمريض للبنات ".

5 - لا يجوز تحويل الطلاب والطالبات الذين منحوا فرصا استثنائية للتقدم لأداء الامتحان من الخارج.

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خامسا:1- لا يجوز للطالب أ والطالبة العدول عن التحويل – نقل القيد بعد أن تتم الموافقة عليه واعتماده مهما كانت الأسباب أو المبررات الداعية لذلك

2 -التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة أو من شعبة إلى شعبة أخرى داخل الكلية مسموح لمرة واحدة فقط خلال العام الجامعى الواحد ولا يجوز ذلك بعد انتهاء تلك المواعيد.

3 - لا يجوز للطالب بعد الموافقة على التحويل نقل القيد واعتماده المطالبة بالسكن الجامعى، حيث إن ذلك قد تم بناء على طلبه ورغبته، ويستثنى من ذلك فقط الطالب الذى يتم نقل قيده لشعبة أو لكلية ليس لها نظير بالمنطقة الجغرافية التابعة للمعهد المتخرج منه.

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سادساً:يجوز تحويل طلاب وطالبات فرق النقل فوق الإعدادية أو الأولى المنتظمين والمنتسبين بين الكليات المتناظرة بشرط أن يكون الطالب ناجحا بتقدير مقبول على الأقل ولا يسمح بالتحويل للطلاب المنقولين بمواد بأى حال من الأحوال، أما كليات الطب وطب الاسنان والهندسة والهندسة الزراعية والصيدلة والعلوم فيجوز بموافقة العمداء المختصين واعتمار دئيس الجامعة التحويل من هذه الكليات بشرط الحصول على تقدير ممتاز وذلك فى غير الفرقة النهائية وقبل النهائية

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سابعاً:يجوز نقل قيد الطلاب والطالبات المقيدين بفرق النقل فوق الأولى أو الإعدادية المنتظمين والمنتسبين الى الفرق الأولى أو الإعدادية بكليات غير متناظرة بشرط استيفاء شروط القبول والحد الأدنى المقرر القبول بها عام الحصول على الشهادة الأزهرية ووفقا للضوابط التى يقررها مجلس كل كلية، لا يجوز تحويل طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية بين الكليات المناظرة

ثامنا:يشترط أن تتم جميع حالات التحويل أو نقل القيد بموافقة عميدى الكليتين وفى المدة من يوم الأحد 18 أغسطس حتى الخميس 19 سبتمبر ولن يلتفت إلى أى تحويلات بعد هذا التاريخ.

تاسعا:يجوز التحويل من شعبة إلى أخرى بذات الكلية المحول إليها الطالب أو الطالبة بشرط استيفاء الحد الأدنى المقرر للقبول بالشعبة مع مراعاة أن يعامل الطالب أو الطالبة المحول إلى شعبة أخرى كطالب مستجد مع مراعاة فرص البقاء.