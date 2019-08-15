شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بداية الدراسة.. والتعليم: تخدم التنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تستقبل العام الدراسى الجديد 2019 - 2020، بـ10 مدارس فى التكنولوجيا التطبيقية فى عدة محافظات، موضحًا أن بعضها دخل الخدمة منذ العام الماضى والبعض الآخر سيجرى افتتاحه مع بداية العام الدراسى الجديد، حيث توجد 7 مدارس جديدة.

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وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العام الدراسى يشهد دخول مجموعة من المدارس الخدمة؛ فسنويًا يجرى افتتاح أكثر من 20 مدرسة ولكن هذا العام قد يقل العدد.

وأوضح أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير التعليم الفنى هدفه تقديم تعليم فنى حديث ومطور يخدم التنمية الاقتصادية فى الدولة، ويلبى احتياجات سوق العمل.