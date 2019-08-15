شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حل مشاكل قرى العياط من الغرق فى المياه الجوفية نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس مدينة العياط بالجيزة، أن جهاز المدينة حل مشكلة عدد من القرى التى كانت تغرق فى المياه الجوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل فى بعض الأوقات، مثل قرى "عطفة برنشت وميت القايد وعدد من المناطق المحيطة"، من خلال طلمبات شفط للمياه بأطراف القرى.

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وأضاف رئيس مدينة العياط، لـ"الخليج 365"، أنه هناك مشروعات للاستفادة من المياه المهدرة فى زراعة ألفى فدان غابات شجرية بالظهير الصحراوى، وجارى دراسة التنفيذ فى الظهير الصحراوى للمدينة.

وأكد عبد الفتاح، أنه جارى الانتهاء من تركيب شبكات الصرف الصحى للمدينة بنهاية الشهر الجارى، ثم العمل على توصيل الخدمة للمناطق المحيطة بها ثم باقى قرى المركز.