5 خطوات يجب اتباعها خلال حجزك تذاكر القطارات عبر الإنترنت.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت هيئة السكة الحديد 5 خطوات على الركاب اتباعها خلال حجز تذاكرهم عبر الإنترنت، سواء الموقع الإلكترونى لهيئة السكة الحديد عبر الإنترنت أو أبليكشن الحجز المطروح على الموبايلات:

1- يمكنك الحجز من خلال اختيار سيكشن الحجز الموجود على الموقع الإلكترونى أو أبليكشن الحجز بالموبايل. 2- حدد يوم السفر من الجدول الخاص بمواعيد القطارات. Advertisements 3- عليك تحديد تاريخ السفر ومحطة المغادرة ثم الضغط على زر احجز. 4- سينقلك الموقع إلى شاشة الحجز وعليك أن تكمل البيانات الموجودة. 5- يجب الحضور قبل ميعاد القطار بساعة على الأقل.

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