شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز الصلاة عن الميت؟.. تعرف على رأى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يجوز الصلاة عن الميت؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره لأنها فرض عين وهى من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.
واختلاف الفقهاء فيمن يصلى نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلى، وقال بعضهم لا يصل.
وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.
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