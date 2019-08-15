شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز الصلاة عن الميت؟.. تعرف على رأى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يجوز الصلاة عن الميت؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره لأنها فرض عين وهى من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.

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واختلاف الفقهاء فيمن يصلى نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلى، وقال بعضهم لا يصل.

وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.