أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: إرتفاع درجة حرارة الجو يستمر لمدة 48 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. عيادات البعثة الطبية للحج تستأنف عملها "بمكة" و"المدينة" وتستقبل 50 ألف حاج الزراعة: 265 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك تعرف على كيفية تمويل مشروع "حضانة" بالقطاع الخاص من بنك ناصر Advertisements فيديو.. هل تحديد نوع الجنين حرام؟.. دار الإفتاء تجيب مرصد الإفتاء: السنوات الماضية أثبتت صدق الرؤية المصرية تجاه الجماعة الإرهابية لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة.. 7 معلومات للإجابة فى الامتحانات دون إخفاق اعرف الإجازات الرسمية المتبقية فى 2019 والظواهر الفلكية الأرصاد: ارتفاع بحرارة الجو يستمر لمدة 48 ساعة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات

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