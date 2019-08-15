شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر حكومية بجبل طارق: السفينة الإيرانية المحتجزة سيفرج عنها الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت مصادر حكومية في جبل طارق أن السفينة الإيرانية المحتجزة في البحر المتوسط سيفرج عنها غدا الخميس.

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ذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز» الفضائية، مساء الأربعاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية في 4 يوليو الماضي قبالة سواحل جبل طارق في البحر المتوسط للاشتباه بانتهاكها العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، بنقلها نفطا إلى سوريا، وتنفي إيران هذا.

يذكر أن أعلنت أمس أن بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط التابعة لها، جريس 1، قريبا، بعد تبادل بعض الوثائق التي تساعد في إطلاق سراحها.