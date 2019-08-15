شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا السيول بالسودان الشقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا السيول التي ضربت عدداً من مناطق جمهورية السودان الشقيق مؤخرًا، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

كما عبرت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء- عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب السودان الشقيق.