تعرف على جهاز النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع × 13 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 13 معلومة كل ما تريد معرفته عن جهاز النقل البرى الداخلى والدولى المنشأ بالقانون رقم 73 لسنة 2019 وصلاحيته ودوره فى تنظيم النقل.

1ـ الجهاز مسئول عن إعداد السياسات العامة لتطوير منظومة النقل البرى للركاب والبضائع بالجمهورية. 2ـ الجهاز سيتولى دراسة متطلبات واحتياجات النقل بما يكفل تحسين الخدمة. 3ـ سينسق مع الجهات المعنية فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل. 4ـ سيعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولى. 5ـ الجهاز مسئول تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى للركاب والبضائع. 6ـ مسئول عن تحديد عدد وسائل النقل والوحدات المناسبة لكل خط سير ومسار بناء على حجم الطلب. Advertisements 7ـ مسئول عن تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية. 8ـ الجهاز مسئول عن وضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البرى للركاب والبضائع. 9ـ سيتولى إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلى والدولى. 10- سيتولى إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلى والدولى للركاب والبضائع. 11ـ سيكون مسئولا عن وضع قواعد وشروط القيد فى سجل الناقلين الذى سيتم إنشاؤه. 12ـ يجرى حاليا العمل على إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إنشاء هذا الجهاز تمهيدا لتفعيله. 13ـ وزير النقل يرأس بصفته هذا الجهاز.

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