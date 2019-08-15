شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح من وزارة النقل لسلامتك على الطريق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة النقل، حملة "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية المواطنين بالإجراءات والخطوات الواجب اتباعها، أثناء القيادة أو خلال التعامل مع أحد وسائل النقل. وتضمنت تلك الخطوات، 5 نصائح، هى: 1- التزم بالعبور من الأماكن المخصصة. 2- لا تقتحم مزلقان السكة الحديد وهو مغلق. Advertisements 3- التزم بتعليمات مسير القطارات. 4- أعبر من كوبرى المشاة لتحافظ على حياتك. 5- فى حال استقلالك سيارتك الخاصة، تأكد من ضبط المرايات الجانبية، ولا تستخدم المحمول، واحتفظ بمسافة بينك وبين الذى أمامك.













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