شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: ماليش مصلحة فى وقف الانتخابات.. وإجراؤها يهدر 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن النقابة خاطبت مجلس الدولة بكافة الاقتراحات الخاصة بإجراء انتخابات التجديد النصفى، والذى طلب بدوره عددًا من الإيضاحات الجديدة، وردت النقابة عليها، مشيرًا إلى أن النقابة ما زالت تنتظر الرد لتحديد موعد إجراء الانتخابات.

وأضاف خليفة، فى تصريحات لـ"الخليج 365": ماليش مصلحة فى عدم تطبيق القانون، خاصة أننى لم أكمل فترتى الانتخابية وما زال أمامى عامين، ومصلحتى تطبيق القانون، لكن تطبيقه لابد أن يكون بمعايير صحيحة، حتى لا أجرى انتخابات يتم الطعن عليها، لعدم إهدار أكثر من 5 مليون جنيه فى انتخابات قد تشوبها عدم قانونية، لذا لابد من التأكد من قانونية الإجراءات.